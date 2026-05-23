Nella giornata odierna, la Polizia di Stato ha denunciato un 34enne per furto aggravato.
In particolare, un uomo si è recato presso gli uffici di polizia per denunciare il furto di alcuni striscioni inerenti alla campagna elettorale in atto, per le imminenti elezioni amministrative del Comune di Portici.
Pertanto i poliziotti, a seguito di un’attività d’indagine lampo e grazie anche alle immagini estrapolate dai sistemi di video-sorveglianza, hanno identificato ed intercettato l’uomo nel comune di Ercolano, denunciandolo per furto aggravato.
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