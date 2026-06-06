Portici – Rinvenute e sequestrate una pistola e diversi quantitativi di droga

Proseguono i servizi straordinari di controllo predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, con il supporto delle unità cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo in un terreno nella zona di Portici.

Nel corso dell’attività, gli operatori hanno rinvenuto, ben occultati sotto foglie e arbusti, 20 bustine di marijuana per un peso complessivo di circa 24 grammi nonché un bilancino di precisione. Inoltre, poco distante e nascosti sotto terra, sono stati rinvenuti 11 panetti di hashish del peso complessivo di oltre 1 kg e una busta contenente una pistola revolver con 3 cartucce cal. 38 ed altre 5 cartucce dello stesso calibro con palla in piombo.

Napoli, 6 giugno 2026