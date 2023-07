Portici – Rapine, estorsione e furti tra il 2017 e il 2021, fermato 24enne

Nella scorsa mattinata, i Falchi della Squadra Mobile hanno eseguito un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso il 12 luglio scorso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – Ufficio Esecuzioni Penali, nei confronti del 24enne napoletano.

Il predetto, che dovrà espiare la pena di anni di 4 anni 2 mesi e 8 giorni di reclusione per i reati di rapina in concorso, furto ed estorsione, commessi a Casalnuovo di Napoli e Napoli tra il 2017 e il 2021, è stato rintracciato presso uno stabile in via Scalea a Portici.