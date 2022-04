Portici – Picchia la ex per gelosia in pieno centro: 48enne arrestato

I carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per atti persecutori un 48enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Ha pedinato l’ex compagna e quando l’ha trovata insieme ad un altro uomo, un amico, l’ha aggredita. Era evidentemente ubriaco e nonostante fosse in una strada molto affollata non si è preoccupato di quello che sarebbe potuto accadere. L’ha colpita forte, schiaffi al volto e pugni nello sterno. I militari sono intervenuti poco dopo, allertati da un’ausiliare del traffico. Per il 48enne sono scattate le manette. E’ ora in carcere.