Portici – Pesca subacquea illegale, fermato uomo

Nelle prime ore della mattinata odierna, il personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Portici e del 2° Nucleo Subacquei della Guardia Costiera di Napoli, sotto il coordinamento operativo della Direzione Marittima della Campania, nell’ambito della costante attività di monitoraggio e di contrasto alle attività illecite nel settore della pesca marittima, hanno constatato la presenza di un soggetto intento ad effettuare immersioni all’interno del porto del Granatello di Portici.

Si è, quindi, accertato che l’interessato stava effettuando attività di pesca subacquea illegale, con l’impiego di autorespiratore, violando le pertinenti norme in materia di pesca sportiva e costituendo, peraltro, una evidente fonte di pericolo per la sua stessa sicurezza e per quella degli utenti portuali.

Dopo esser stato invitato ad uscire dall’acqua, il sub è stato identificato ed immediatamente sanzionato, anche con il sequestro di tutte le attrezzature utilizzate, atteso che le suddette norme di settore vietano tanto la pesca in porto, quanto e soprattutto l’esercizio del prelievo subacqueo di risorse ittiche, con l’ausilio di apparati di respirazione.

La Capitaneria di Porto – Guardia Costiera raccomanda massima prudenza alla collettività tutta, richiamando il tassativo rispetto delle norme che disciplinano il corretto svolgimento di qualsivoglia attività subacquea, affinché le stesse siano effettuate in massima sicurezza ed invita ad acquistare prodotti ittici solo da rivenditori regolarmente autorizzati, garantendo la salvaguardia delle specie ittiche e dell’ecosistema marino.