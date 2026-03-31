Portici – Non si ferma all’alt e aggredisce gli agenti, fermato 37enne

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 37enne napoletano, per resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in Corso Garibaldi a Portici, hanno notato il predetto a bordo di una vettura che, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale fino a quando, giunto in via Canalone nel Comune di Ercolano, dopo aver impattato contro un’auto in sosta, unitamente al passeggero, ha abbandonato il veicolo nel tentativo di darsi alla fuga a piedi; tuttavia, i poliziotti lo hanno raggiunto e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato mentre il passeggero è riuscito a far perdere le proprie tracce.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante ed è stato, altresì, denunciato per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, come emerso dai successivi accertamenti, con relativo ritiro della patente.