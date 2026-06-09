Portici – Non si ferma all’alt, arrestato 50enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 50enne, con precedenti di polizia, per resistenza a Pubblico Ufficiale; lo stesso è stato, altresì, denunciato per ricettazione e guida senza patente, essendo stata la predetta violazione reiterata nel biennio.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Amoretti, all’angolo con via Farina, hanno notato uno scooter con a bordo un soggetto che procedeva contromano.

In quei frangenti, il predetto, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale l’uomo ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, riuscendo momentaneamente a far perdere le proprie tracce. I poliziotti, poco dopo, sono riusciti a rintracciarlo e a fermarlo in una via poco distante.

Inoltre, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno accertato che lo scooter su cui viaggiava il soggetto risultava essere provento di furto.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.