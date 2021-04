Portici – Marijuana in casa, nei guai due giovani

Ieri sera gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Campania, durante il servizio di controllo del territorio a Portici, hanno notato in largo de Lauzieres tre giovani che, alla loro vista, si sono dati alla fuga.

I poliziotti, con non poche difficoltà, hanno raggiunto e bloccato uno di loro trovandolo in possesso di 0,51 grammi di marijuana; inoltre, hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione dove hanno trovato uno dei giovani che erano riusciti a fuggire identificandolo come il fratello del fermato e rivenendo, in un armadio, un barattolo contenente 211 grammi circa di marijuana e 2 bilancini di precisione.

I due fratelli, di 19 e 17 anni, sono stati denunciati per resistenza a Pubblico Ufficiale, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sanzionati per inottemperanza alle misure anti Covid-19 perché circolavano senza giustificato motivo.