Portici – Maltrattamenti in famiglia, arrestato 52enne

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 52enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Ciro, sono stati avvicinati da una donna in forte stato di agitazione la quale ha raccontato di essere stata aggredita dal figlio che, come già avvenuto in precedenti occasioni, le aveva chiesto dei soldi e, di fronte al suo rifiuto, l’aveva colpita al volto con violenti schiaffi.

Gli operatori hanno immediatamente rintracciato e bloccato l’uomo, traendolo in arresto.