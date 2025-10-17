Portici – Lavori alla rete idrica, mancanze d’acqua il 22 ottobre: i dettagli

Gori comunica che nell’ambito delle azioni per la tutela della risorsa, è in programma un intervento sulla rete idrica del Comune di PORTICI.

Sono, pertanto, previste mancanze d’acqua e/o abbassamenti della pressione idrica dalle 09:00 alle 12:00 di mercoledì 22 ottobre 2025, alle utenze ubicate nelle seguenti strade e località:

MOLO GRANATELLO

VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO

VIA EMANUELE GIANTURCO

VIA MARITTIME

VIA NUOVO MACELLO

VIA VENDITTI

TUTTE LE RELATIVE TRAVERSE

L’interruzione del servizio è dovuta agli interventi di distrettualizzazione della rete. Questa azione, insieme ad altre attività, rientra nel programma per la riduzione delle perdite idriche.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.