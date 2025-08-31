Portici- Incidente mortale allo svincolo autostradale: 2 morti

Portici- Incidente mortale allo svincolo autostradale: 2 mort

Salvatore Izzo e Vincenzo Cozzolino di 22 e 27, entrambi di Torre Annunziata, hanno perso la vita a causa di un incidente sull’autostrada A3, Napoli-Salerno.

Un tamponamento all’altezza dello svincolo di Portici intorno alle ore 7 gli è stato fatale. Con loro in auto altri due ragazzi, feriti gravemente. Tre son i feriti, sll’altra auto coinvolta nello scontro. Sulle cause sono in corso le indagini dell’autorità giudiziaria.