Portici – Focolaio di Coronavirus alla casa di riposo Pio XII: isolati 41 anziani

AGGIORNAMENTO CONTAGI CASA DI RIPOSO PIO XII

Questa è la comunicazione ricevuta dalla Direzione della Casa di Riposo.

I 41 anziani sono stati tutti isolati anche non presentando sintomi come inappetenza, febbre. La saturazione è nella norma e sono continuamente monitorati. Si sta procedendo ad una bonifica della struttura, sono stati creati percorsi di pulito/sporco, si stanno utilizzando tutti i dispositivi di protezione individuale adatti a far fronte all’emergenza e gli operatori rimasti hanno dato al momento la disponibilità di lavorare 24 ore. Nel frattempo la struttura si è adoperata affinché delle cooperative possano fornire nuovo personale.

Così il sindaco di Portici Enzo Cuomo.