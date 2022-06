Portici – Festa della Musica, a Villa Fernandes giornata di eventi a cura del Comune e de La Musica Ribelle

La Musica Ribelle, con la Città di Portici e Villa Fernandes, celebra la Festa della Musica: martedì 21 giugno, in occasione della giornata dedicata alla musica, infatti, a Villa Fernandes (Via Diaz n. 144 – Portici- Na), sarà presentata VULCANICA – Portici Music Fest, una manifestazione musicale che coinvolge musicisti, generi e stili differenti, ma anche cultori, liutai, librerie del territorio, dando spazio alla creatività e alla passione per la musica. Una partecipazione quella de La Musica Ribelle e di Villa Fernandes, iniziata già nella scorsa edizione della Festa ma che quest’anno prevede un programma ricco di appuntamenti che partono sin dal mattino e si prolungano per tutta la giornata: alle 11:00 le nuove audizioni del Portici Choir – Coro della Città di Portici diretto dal Mº Antonio Faenza e l’apertura del Villaggio Musicale; alle 12:00 la presentazione della chitarra classica Sansone mod. Solis, a cura del maestro Claudio Cecere, e contestualmente con l’esposizione dell’opera d’arte in tecnica mista “Suono Patafisico” del Maestro Edoardo Pisano con scultura sonoro del Maestro Paolo Termini.

Nel pomeriggio e fino a sera le sezioni Aperijazz, Pop&Roll, Crew Trap e per finire Reggae Vinyl Set. La direzione artistica è a cura dell’associazione La Musica Ribelle.

Di seguito il programma.