Portici – Estate 2020, al via i centri estivi

Città di Portici – Estate 2020: al via i CENTRI ESTIVI

I soggetti che intendono avviare progetti di attività ludico ricreative – centri estivi per bambini/bambine e adolescenti da 0 a 17 anni, per il periodo estivo 2020 sul territorio di Portici, dovranno inviare manifestazione di interesse come previsto dall’avviso presente sul sito del Comune di Portici.

Il progetto dovrà essere strutturato in coerenza con:

➡️Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti

nella fase 2 dell’emergenza COVID-19

(allegato 8 del Dpcm 17 maggio 2020)

➡️ Ordinanza n.55 del 05/06/2020 della Regione Campania (allegati b. e c.)

➡️ Allegato 8 Dpcm 11 giugno 2020