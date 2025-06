foto di repertorio

Portici/Ercolano – Scomparsa della signora Rosanna Fiore: intensificate le ricerche

Si è riunita questa mattina la Cabina di regia, convocata dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, per intensificare le attività di ricerca della signora Rosanna Fiore, allontanatasi da casa senza cellulare l’11 giugno scorso, come denunciato al Commissariato di Portici – Ercolano dai familiari. I comuni di Portici, Ercolano, Torre del Greco e San Giorgio a Cremano, con le polizie locali e le associazioni di volontariato di protezione civile, stanno partecipando alle ricerche e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sui propri territori. Nella giornata di ieri sono stati attivati anche i cani molecolari e le telecamere dei mezzi di trasporto. Gli operatori non escludono che la signora possa essersi recata alle falde del Vesuvio dove, trattandosi di aree impervie, i Vigili del Fuoco stanno operando con le squadre di soccorso, i droni e un Posto di Comando Avanzato (UCL), e la Topografia applicata al Soccorso (TAS) nei pressi dell’Osservatorio Vesuviano, coadiuvati dal personale dei Carabinieri Gruppo forestale, della Guardia di Finanza e del Centro di soccorso alpino. La Capitaneria di Porto di Torre del Greco, nel frattempo, sta perlustrando il litorale costiero. Le aziende sanitarie locali stanno verificando eventuali accessi presso i nosocomi di Torre del Greco e Castellammare di Stabia.