Portici – Emergenza COVID-19, 5892 le persone vaccinate al 28 Marzo

Generazioni di Medici insieme per vaccinare i Cittadini.

Proseguono a pieno ritmo al Palazzetto dello Sport di Portici a Via Farina le vaccinazioni alle persone che si sono prenotate sulla piattaforma regionale che vedono impegnatissimi i MEDICI DI FAMIGLIA ed IL PERSONALE SANITARIO DEL DISTRETTO ASL DI PORTICI.

A Portici le persone residenti vaccinate risultano complessivamente 5892 al 28 marzo, di cui 2466 con eta’ superiore agli 80 anni, 368 soggetti fragili, 93 persone disabili, 1074 personale scolastico, 1783 operatori sanitari, 17 appartenenti alle Forze dell’ordine, 91 con eta’ superiore ai 70 anni.

Da stamattina piu’ di 300 le persone prenotate tra gli over 70 anni.

Simbolica ed emblematica la presenza contemporanea al Centro Vaccinale di Portici dei Dottori Nadia e Fabio Scotti, Figlia e Padre che insieme sono al lavoro al servizio della Citta’, cosi’ come tutti i Medici di FAMIGLIA di ogni eta’ che con il personale sanitario del DISTRETTO ASL DI PORTICI stanno assicurando un servizio eccellente.

L’ordine di priorità’ con le fasi di inoculazione vaccinale ai Cittadini che chiedono di vaccinarsi è deciso dal Governo e dalle singole Regioni.

Attualmente è possibile prenotarsi sulla piattaforma regionale per chiedere la vaccinazione solo per i Cittadini con eta’ superiore ai 70 anni, per i soggetti fragili e per gli appartenenti alle Forze di Polizia.

Tutta la gestione sanitaria e delle prenotazioni viene effettuata dalla Regione Campania e dalla Asl Napoli3 Sud, i Medici di Famiglia di Portici hanno dato la loro disponibilita’ a vaccinare presso il Palazzetto dello Sport a Via Farina.

Le persone che hanno chiesto la vaccinazione sulla piattaforma regionale devono attendere la convocazione della ASL con email o sms e riceveranno indicazioni su luogo giorno ed orario per effettuare la vaccinazione.

Le persone residenti a PORTICI che hanno aderito e non sono state ancora prenotate o che non sono riuscite a vaccinarsi sebbene prenotate in quanto impossibilitate a recarsi al Centro Vaccinale possono rinnovare la prenotazione inviando una email a vaccinocovidportici@aslnapoli3sud.it indicando dati anagrafici e codice fiscale.

Per le adesioni alle vaccinazioni riservate ai campani con oltre 70 anni di età. Il link è il seguente: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino

E’ possibile visionare e stampare l’attestato di vaccinazione al seguente link: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/info/cittadino