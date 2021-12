Portici – Emergenza COVID-19, 306 nuovi contagi

Il Distretto Sanitario di Portici Asl Napoli 3 Sud comunica che i Cittadini residenti a Portici, eventualmente convocati per vaccinarsi presso altri hub vaccinali, possono comunque recarsi al Centro Vaccinale di Portici presso il Palazzetto dello Sport di Via Farina nei giorni e negli orari stabiliti nell’avviso pubblicato sul sito del Comune e tra i commenti a questo post.

Per informazioni si puo’ mandare una email a vaccinocovid.portici@aslnapoli3sud.it mentre per le vaccinazioni domiciliari l’indirizzo è centromobilevaccinale@aslnapoli3sud.it

Continua la campagna vaccinale che registra un incremento del numero delle persone vaccinate con 41.068 cittadini che hanno ricevuto la prima dose, 36.615 cittadini con seconda dose e 13.522 con terza dose per un totale di 91.205 dosi inoculate.

Per quanto riguarda invece i contagi e i nuovi positivi al Covid, nella settimana dal 20 al 26 dicembre le persone residenti a Portici positive al tampone sono state 306 su un totale di 3.559 tamponi effettuati. .Il totale delle perosne positive residenti a Portici contagiate ed in isolamento domicilaire sono 640.Le persone guarite nella stessa settimana d riferimento sono state 126.