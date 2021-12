Portici – Emergenza COVID-19, 169 nuovi contagi

PORTICI, AGGIORNAMENTO CONTAGI E VACCINI

La cattiva notizia è che sono raddoppiate le persone contagiate rispetto alla precedente settimana di rilevazione.

La buona notizia è che sono diminuiti i tempi di guarigione per le persone contagiate che hanno effettuato almeno due dosi vaccinali.

Tale andamento risulta confermato dal dato epidemiologico del 20,21,22 dicembre.

Continua la campagna vaccinale che registra un incremento del numero delle persone vaccinate con 41.040 cittadini che hanno ricevuto la prima dose, 36.588 cittadini con seconda dose e 13.146 con terza dose per un totale di 90.774 dosi inoculate.

Per quanto riguarda invece i contagi e i nuovi positivi al Covid, nella settimana dal 13 al 19 dicembre le persone residenti a Portici positive al tampone sono state 169 su un totale di 2.176 tamponi effettuati con 52 guariti.

Nella settimana di riferimento risultano 280 i Cittadini residenti a Portici contagiati ed in isolamento domiciliare.

Il Distretto Sanitario di Portici Asl Napoli 3 Sud comunica che i Cittadini residenti a Portici, eventualmente convocati per vaccinarsi presso altri hub vaccinali, possono comunque recarsi al Centro Vaccinale di Portici presso il Palazzetto dello Sport di Via Farina nei giorni e negli orari stabiliti nell’avviso pubblicato sul sito del Comune.

Per informazioni si puo’ mandare una email a vaccinocovid.portici@aslnapoli3sud.it mentre per le vaccinazioni domiciliari l’indirizzo è :

centromobilevaccinale@aslnapoli3sud.it

Cosi il Sindaco Enzo Cuomo