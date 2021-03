Portici – Emergenza COVID-19, 117 nuovi contagi

AGGIORNAMENTO CONTAGI COVID PORTICI.

La percentuale dei contagi dei nuovi positivi nella Città di Portici dall’8 marzo al 13 marzo si attestano ad una percentuale del 9,48% al di sotto della media regionale.

Su 1233 tamponi effettuati i positivi risultano essere 117.

Interessante il grafico con i contagi per fasce di età della popolazione che indicano le fasce di età più colpite dal contagio tra i Cittadini di Portici nella settimana dall’8 al 14 marzo.

Purtroppo continuano ad essere sanzionati tante, troppe, persone che violano le norme antiCOVID e che non riescono ancora a comprendere che solo una AUTOREGOLAMENTAZIONE nei comportamenti con l’intensificazione della campagna vaccinale potra’ farci tornare ad una vita normale.

Siamo tutti stanchi ma vediamo le luci alla fine di questo tunnel e non dobbiamo e possiamo fermarci adesso.