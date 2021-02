Portici – Emergenza Coronavirus: l’amministrazione distribuisce kit di protezione alle famiglie in difficoltà

Ringrazio il Presidente del Consiglio Comunale Claudio Teodonno per la proposta , il Partito Democratico per avere sostenuto e curato nel dettaglio l’iniziativa dopo averla proposta in un ordine del giorno al Consiglio Comunale, ringrazio tutti quei Consiglieri Comunali che hanno votato una variazione di bilancio per garantire la copertura economica a questa iniziativa a favore delle categorie più’ deboli e gli Uffici che con sensibilità si sono prontamente adoperati a metterla in atto, riconoscendo la difficoltà di molte famiglie nel proteggersi e nel proteggere i propri cari adeguatamente da questo male invisibile e spietato.