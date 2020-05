Portici – Emergenza Coronavirus, guarito l’ultimo positivo. Cuomo: “Scaricata sui sindaci la responsabilità dei controlli”

“Ieri sera è stato dichiarato guarito e dimesso dall’Ospedale il paziente N.21. Anche in questo caso grazie al prezioso lavoro svolto congiuntamente al Dr. De Cicco della UOPC di Portici siamo riusciti ad accertare che questo contagio non ha avuto alcun collegamento locale che possa definirsi un focolaio epidemico, e quindi sono risultate infondate le “voci”, al solito riportate dai deficienti di turno per strada o sui gruppi social sfoga scemi.

Il totale complessivo dei tamponi effettuati è pari a 663 con un numero di negativi pari a 642 ed un numero di positivi pari a 21″. Così via social il sindaco di Portici Enzo Cuomo.

“Sono tutte guarite le 18 persone contagiate, mentre 3 sono le persone decedute.

Di fatto è stato riaperto tutto o quasi tutto scaricando come al solito sui sindaci la responsabilita’ dei vari controlli di decine e decine di protocolli di sicurezza nella solita ambiguità di fondo che non attribuisce al Sindaco alcun potere di coordinamento operativo delle Forze di Polizia e senza che siano state trasferite risorse economiche aggiuntive ai Comuni per affrontare queste nuove spese, tuona il sindaco.

In questo momento nella nostra citta‘ non abbiamo persone domiciliate o residenti in fase di contagio, speriamo bene anche se non mi illudo, il rischio di contagio non è del tutto scomparso e lo testimoniano i numeri di contagiati che ancora vengono registrati in alcune Regioni del Nord ed in misura esigua anche nel Sud.

Ho combattuto e sto combattendo ancora contro l’ignoranza di chi non vuole rispettare alcuna elementare e semplice regola, contro l’ignavia di chi non vuole assumersi mai una responsabilita’, contro le speculazioni di chi ha utilizzato ed ancora utilizza la pandemia per farsi un po’ di propaganda politica, ho raccolto documenti di schifezze inaudite fatte da chi dovrebbe svolgere una funzione istituzionale nell’interesse dei Cittadini e non lo ha fatto, prosegue il primo cittadino porticese.

Sto evitando accuratamente di scendere sul terreno della polemica per senso delle istituzioni ed anche per evitare di perdere tempo in un momento difficile e delicato per la nostra comunita’, ma spero che presto arrivera’ il tempo in cui potrò spiegare pubblicamente fatti, misfatti, circostanze ed autori di schifezze varie.

Ho accumulato tanta stanchezza e molta tensione, ma le ansie di ieri, la gioia di oggi e le speranze di domani saranno sempre la forza di chi non si è arreso malgrado tutto e tutti….!!”, conclude Cuomo.