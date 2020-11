Portici – Emergenza Coronavirus: gli aggiornamenti del sindaco sui dati in città

“Si comunica che nella rilevazione relative ai flussi trasmessi dalla Regione al Sindaco sulla Piattaforma COMUNICAZIONICOVID19.IT nella settimana compresa tra i giorni dal 13/11/2020 al 19/11/2020 si è registrato un numero di tamponi effettuati a Cittadini domiciliati/residenti a Portici pari a 2311 con un esito di nuovi contagiati pari a 320 ed un numero di guariti pari a 294 con una percentuale di positivi sul numero di tamponi del 13.8%.

Nella successiva settimana compresa tra i giorni 20/11/2020 al 26/11/2020 si è registrato un numero di tamponi effettuati a Cittadini domiciliati/residenti a Portici pari a 2105 con un esito di nuovi contagiati pari 242 ed un numero di guariti pari a 324 con una percentuale di positivi sul numero di tamponi dell’11.4%.

I dati disponibili sullo screening su base volontaria effettuati agli studenti ai genitori ed al personale scolastico sono aggiornati al 27/11/2020 e sono pari a 550 test complessivamente effettuati tra cui 144 a studenti (fascia 3 -14 anni)e 361 adulti tra Genitori e Personale Scolastico.Il totale delle persone contagiate, confermate dal test del tampone molecolare è pari a 4 (3 Adulti, 1 studente)

Nella giornata di sabato 28 novembre abbiamo rilevato con l’UOPC della ASL NAPOLI 3 SUD che risultano in isolamento domiciliare 519 Cittadini residenti e/o domiciliati in quanto Positivi al COVID19.

Sabato 28 novembre dopo una riunione del Centro Operativo Comunale ho deciso di sospendere le attività didattiche in presenza dei servizi educativi e della scuola dell’infanzia (0-6 anni),asili nidi, nonché della prima classe della scuola primaria di tutte le scuole, pubbliche e private in quanto sia il Direttore della UOC di Virologia e Microbiologia dell’A.O. COTUGNO che i Pediatri di Libera Scelta della Città si sono espressi chiedendo di continuare su una linea prudenziale in ordine alla ripresa della didattica in presenza nelle scuole per valutare un consolidamento dell’andamento decrescente dei contagi al fine di ridurre ulteriormente i rischi di contagio connessi alla ripresa delle attività didattiche in presenza

Nei prossimi giorni faremo una valutazione sulla tendenza epidemiologica dei dati rilevati nei flussi di comunicazione ed assumeremo eventuali decisioni o consentiremo la ripresa delle attività didattiche in presenza in linea con il DPCM”. Così il sindaco di portici Enzo Cuomo che poi aggiunge: “A coloro che giudicano anche con commenti offensivi assicuro che non ho alcun interesse personale o di altra natura circa la didattica a distanza o in presenza. Sono scelte difficilissime da assumere sulla base di dati incompleti e disomogenei, comprendo il disagio dei bambini e dei genitori costretti da tempo alla didattica a distanza e spero che presto il rischio di contagio possa ridursi a livelli tali da consentire una ripresa delle attività didattiche in presenza”.