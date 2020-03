Portici – Emergenza Coronavirus, Cuomo: “Tampone negativo su un caso sospetto, notizie false alimentano il panico”

”Stamattina lunga riunione del COC a PORTICI.

Nel Videomessaggio le misure adottate dal Governo, dalla Ordinanza del Presidente della Regione De Luca e dalla Amministrazione Comunale di Portici.

Ad oggi è stato effettuato a PORTICI un solo tampone per sospetto COVID 19 ED È RISULTATO NEGATIVO.

Oggi pomeriggio una Ambulanza del 118 si è recata a PORTICI in VIA LIBERTÀ in quanto una persona di 86 anni aveva una DISPNEA, l’anziano è stato portato all’ OSPEDALE DI BOSCOTRECASE.

IL PERSONALE DELL’ AMBULANZA 118 INDOSSAVA I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE in quanto per questo periodo,a scopo precauzionale, tali DISPOSITIVI vengono permanentemente indossati dal Personale del 118.

CHIEDO AGLI AMMINISTRATORI DEI VARI GRUPPI SOCIAL, da sempre ricettacolo di NOTIZIE FALSE E DIFFAMATORIE, di aumentare il livello di attenzione su cosa viene pubblicato per evitare la pubblicazione di NOTIZIE FALSE O POCO CORRETTE che possono fare aumentare il panico e generare caos.

ATTENETEVI ALLE INFORMAZIONI ISTITUZIONALI e consultate il sito istituzionale www.comune.portici.it” Così il sindaco Enzo Cuomo