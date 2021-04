Portici – Emergenza Coronavirus: 91 nuovi casi dal 5 all’11 aprile

“Credo che il Presidente De Luca abbia pienamente ragione a protestare contro il Governo per la gestione e la modalita’ della fornitura dei Vaccini che avrebbe determinato la sottrazione di 210.000 vaccini ai Cittadini Campani per dei criteri proporzionali poco chiari decisi dal Governo.

D’altronde ai furti del Governo verso il Sud ci siamo “abituati” , sono una vecchissima storia e ci sono sempre stati, ma durante una pandemia nessuno avrebbe mai osato immaginare che si arrivasse a questo genere di verifiche.

Sarebbe il caso che tutti i Parlamentari eletti in Campania facessero una interpellanza urgente per chiedere conto e ragione al Governo in ordine ai criteri di fornitura decisi per i vaccini alle Regioni per verificare se è rispettato il principio di un vaccino per ogni Cittadino italiano anche nella Regione Campania.

Intanto nella settimana dal 5 all’11 aprile a Portici registriamo un netto calo dei nuovi contagiati che si attestano a 91 su un totale di 1157 tamponi effettuati per una percentuale del 7,87%.

L’Uopc di Portici della Asl ci comunica che le persone contagiate al 13 aprile 2021 sono 296 di cui 275 in isolamento domiciliare e 21 ospedalizzati.

Con la ripresa della attività didattica in presenza 6 sono gli studenti positivi al Covid e 61 studenti e 8 Docenti risultano in isolamento per attivita’ di profilassi a seguito di contatti nelle aule.

Dei 6 studenti contagiati 3 sono all’IC DON PEPPE DIANA, 1 all’IC C.SANTAGATA,2 all’IC DA VINCI al Viale Bernini, di questi 6 studenti contagiati 2 sono stati scoperti grazie alla rapidità’ dei tamponi effettuati presso l’ISZM con il protocollo d’intesa tra la nostra Amministrazione Comunale,i Pediatri di Libera Scelta di Portici e l’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DI PORTICI.

Prosegue a buon ritmo la campagna vaccinale su cui forniremo dati prossimamente”.