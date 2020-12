Portici – Emergenza Coronavirus: 54 nuovi casi in città nuovi casi

“Dalle rilevazioni relative ai flussi comunicati dalla Regione al Sindaco sulla piattaforma COMUNICAZIONI.COVID19.IT nei giorni dal 10/12/2020 al 17/12/2020 si registra un numero di tamponi effettuati a Cittadini di Portici pari a 1018 con un esito di nuovi contagiati pari a 54, con una percentuale di positivi sul numero di tamponi del 5,3% e con un numero di guariti di gran lunga superiore al numero dei nuovi positivi.

In netto miglioramento i dati sui contagi rispetto alla settimana precedente con una diminuzione della percentuale dei positivi sul numero dei tamponi effettuati pari a 3,1 punti percentuali con una diminuzione dei nuovi contagiati del 50% rispetto ai 7 giorni di rilevazione precedenti.

L’UOPC ASL NA3 Sud con nota del 18/12/2020 ha comunicato che le persone positive al COVID-19 residenti e/o domiciliate nella Città di Portici risultano essere 92 per una percentuale di positivi sulla popolazione residente pari allo 0,17%, e pertanto anche in base al quotidiano monitoraggio dei casi COVID-19 e dei relativi ricoveri, si evidenzia un consolidamento dell’ andamento tendenziale decrescente del numero dei casi di contagio nella nostra Città”. Così il sindaco di Portici Enzo Cuomo.