Portici – E’ Teodonno il nuovo sindaco

E’ Claudio Teodonno il nuovo sindaco di Portici. Battuto Farroni che via social commenta: “Amici cari, ho appena sentito Claudio Teodonno per fargli i complimenti e augurargli buon lavoro per la nostra Città. Abbiamo con coraggio affrontato una campagna elettorale difficile. Abbiamo raccolto migliaia e migliaia di consensi che mi daranno la forza di portare avanti nel consiglio comunale di Portici come capo dell’opposizione i temi delle nostre proposte. Oggi inizia un nuovo percorso. Insieme, perché Portici è tua, Portici è vostra.”