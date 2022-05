Portici – Droga in casa, arrestato pusher 60enne

I carabinieri della stazione di Portici hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio M. P., 60enne del posto e già noto alle forze dell’ordine. Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 35 grammi di hashish e 7 di marijuana, già divisi in dosi pronte per la vendita. In casa anche materiale per il confezionamento delle dosi. P. è stato portato in carcere ed è in attesa dell’udienza di convalida