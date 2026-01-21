Portici – Dimissioni del sindaco diventano irrevocabili, nominato il Commissario prefettizio

Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, a seguito delle dimissioni divenute irrevocabili dalla carica di Sindaco del Comune di Portici, ha sospeso il consiglio comunale e nominato Commissario prefettizio il Dr. Enrico Caterino, Prefetto in quiescenza, incaricandolo della provvisoria amministrazione dell’Ente e avviando, nel contempo, la procedura di scioglimento dell’organo consiliare.