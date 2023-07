Portici – Detenzione e spaccio, arrestato 41enne

A Portici i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 41enne incensurato del posto.

I militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo e lì hanno rinvenuto e sequestrato 2 piante di marijuana in coltivazione, 55 grammi di marjuana in essiccazione, altri 4 grammi della stessa sostanza oltre a diverso materiale per coltivare, pesare e confezionare lo stupefacente.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.