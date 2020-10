Portici – Cuomo: “Ecco la situazione dei contagi nelle scuole in città”

“Ringrazio moltissimo tutti e tutte per i messaggi privati e per i commenti di affetto e vicinanza in un momento difficile per me e per i miei familiari.

Le mie condizioni di salute sono abbastanza buone, la temperatura è bassa, buona la saturazione, avverto solo mancanza di olfatto ed un fastidio alle orecchie”. Così il sindaco di Portici Enzo Cuomo risultato positivo al Coronavirus.

“Sono stati effettuati ad oggi circa 66 tamponi di controllo per Dipendenti Comunali e Rappresentanti Istituzionali considerati contatti di lavoro, tutti sono risultati NEGATIVI, domani si completeranno gli esami ad un altro blocco di Dipendenti che hanno avuto contatti di lavoro con i Dirigenti risultati positivi al tampone, spiega il sindaco.

Continuo a lavorare da casa, oggi effettuati circa 250 tamponi tra Studenti e Docenti delle nostre Scuole e domani organizzati altri 150 tamponi sempre tra studenti e personale scolastico.

In attesa della ripresa delle attività didattiche in presenza anche per elementari, medie e superiori abbiamo rimonitorato ed aggiornato la mappa dei CONTAGI NELLE SCUOLE PUBBLICHE A PORTICI DAL 28 SETTEMBRE AL 21 OTTOBRE 2020.

Sono stati effettuati circa 1150 tamponi a Studenti e Docenti delle nostre Scuole grazie alla straordinaria professionalita’ e disponibilità dell’Istituto Zooprofilattico di Portici, dei Pediatri di Libera Scelta di Portici ,dei Dirigenti Scolastici con un protocollo d’intesa con Asl Napoli 3 Sud e Scuola di Specializzazione Pediatrica della Federico II di Napoli.

Questa la situazione per ogni singola scuola a far data dal 28 settembre:

IC DON BOSCO MELLONI Totale contagiati 9 (7 studenti 1 Docente 1 Ata)

IC DA VINCI COMES Totale contagiati 7 studenti

IC DON PEPPE DIANA Totale contagiati 7 (6studenti 1 Docente)

IC DE LAUZIERES-DALBONO Totale contagiati 2 (1 Studente 1 segreteria)

IC SANTAGATA-CAPORTANO Totale contagiati 11 ( 7 studenti 4 Docenti)

LICEO FLACCO Totale contagiati 33 ( 32 studenti 1 Docente)

ITC C.LEVI Totale contagiati 3 (2 studenti 1 Docente)

IIS NITTI Totale contagiati 3 (1studenti 1 docente 1 ATA)

LICEO SILVESTRI Totale contagiati 6 (3 Studenti 1 Docente 2 ATA)

Complessivamente sono 81 i contagiati dal COVID 19 tra Studenti e Personale Scolastico nelle nostre Scuole su un totale di circa 1150 tamponi effettuati”, conclude Cuomo.