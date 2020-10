Portici – Coronavirus alla casa di riposo Pio XII, positivi altri 8 ospiti e 2 operatori

Bollettino del 22 ottobre 2020 CASA DI RIPOSO PIO XII

“Nella giornata di ieri sono arrivati gli esiti dei tamponi ripetuti agli ospiti ed agli operatori precedentemente negativi.

Sono risultati positivi altri otto ospiti e due operatori.

Tutti al momento sono asintomatici e in discrete condizioni di salute compatibilmente alle patologie pregresse.

Gli ospiti positivi sono in condizioni cliniche accettabili, tranne una paziente, che per l’età e le numerose patologie pregresse, ha qualche difficoltà in più, ma viene costantemente assistita. Nei prossimi giorni inizieranno i tamponi di guarigione sia per gli Ospiti che per gli Operatori risultati Positivi”. Lo rende noto il sindaco di Portici Enzo Cuomo.