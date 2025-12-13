Portici – Atti osceni in luogo pubblico, fermato 49enne

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 59enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per atti osceni in luogo pubblico.

In particolare, gli agenti del Commissariato Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti in Piazza San Pasquale per la segnalazione di un soggetto intento a compiere atti osceni dinanzi ai passanti, per poi rivolgersi verso l’ingresso di un plesso scolastico.

In quei frangenti, l’uomo, alla vista degli agenti, ha tentato di eludere il controllo finché non è stato raggiunto e bloccato.

Ancora, dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno constatato che lo stesso, nei giorni precedenti, era già stato segnalato per aver importunato con commenti inappropriati alcune studentesse.