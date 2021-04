Portici – Arrestato spacciatore 46enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti, hanno notato, nei pressi della stazione della Circumvesuviana di Portici, un uomo a bordo di un’auto che stava scambiando qualcosa con una persona in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato lo spacciatore in via Dalbono, trovandolo in possesso di una bustina di marijuana del peso di circa un grammo e di 610 euro, mentre nella sua abitazione hanno rinvenuto una busta con 80 grammi circa della stessa sostanza, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga; inoltre, l’acquirente è stato bloccato in via Zuppetta e trovato in possesso di una bustina con un grammo circa di marijuana e di un coltello a serramanico.

M.M, 46enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stato denunciato per favoreggiamento personale e per possesso ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere e sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.