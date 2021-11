Portici – Allerta meteo, disposta la chiusura delle scuole, del cimitero e dei parchi pubblici

“Città di Portici – Ordinanza sindacale n 498 del 02.11.2021

In considerazione del Bollettino Regionale di Allerta delle condizioni meteorologiche previste per domani 3 novembre 2021 confermate dal bollettino dell’aeronautica militare,

al fine di tutelare l’incolumità dei cittadini, con ordinanza n. 498 del 2.11.2021 nell’esercizio delle funzioni di Sindaco della Città di Portici ho ordinato la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, del Civico Cimitero e dei parchi pubblici per la giornata del 3 novembre 2021.” Così il sindaco Enzo Cuomo