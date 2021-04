Portici – Al via la ripresa dell’attività didattica in presenza

Città di Portici: ripresa attività didattiche in presenza

Come previsto dal Decreto Legge n. 44 del 1° aprile 2021, considerando che l’Ordinanza del Ministero della Salute del 2 aprile 2021 ha confermato la Campania in zona rossa,

dal 7 aprile riprendono in presenza i servizi educativi per l’infanzia e l’attività didattica per la scuola dell’infanzia, la scuola primaria e le classi prime della scuola secondaria di I grado.

Le altre classi continueranno in modalità a distanza.

Si consiglia di consultare i siti della scuola di appartenenza per le relative disposizioni e gli orari.

PROROGATA FINO A SABATO 10 APRILE (INCLUSO) LA SOSPENSIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO SULLE STRISCE BLU.

SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI PORTICI E’ PUBBLICATA L’ORDINANZA SINDACALE N. 178 del 06/06/2021.

https://www.comune.portici.na.it/2021/04/06/ordinanza-n-178-del-06-04-2021-proroga-sospensione-servizio-di-sosta-a-pagamento-fino-al-10-06-2021-incluso/

così il Sindaco Enzo Cuomo