Portici – Aggredisce la moglie, arrestato 34enne

A Portici i Carabinieri della locale stazione hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie un 34enne del posto già noto alle ffoo.

I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti presso l’abitazione dei coniugi. L’ennesima lite per futili motivi – problemi economici questa volta. Lui la aggredisce. Le tira con forza i capelli, la spintona e la schiaffeggia. La donna riesce a sfuggire e si barrica in una stanza dell’appartamento. Riesce a chiamare i Carabinieri che arrivano poco dopo. Il 34enne viene bloccato ed arrestato per essere condotto al carcere di poggioreale in attesa di giudizio.