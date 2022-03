Portici – Aggiornamento lavori, sospensione idrica. Ecco le zone

Sospensione del Servizio Idrico per manutenzione degli impianti idrici finalizzata al miglioramento del servizio, dalle ore 22:00 di giovedì 3 marzo 2022 alle ore 10:00 di venerdì 4 marzo 2022, nelle seguenti zone di PORTICI:

Piazza Poli,

Via Campitelli,

Via Canarde San Pietro,

Via Diaz (dal civ. 117 al civ. 151),

Via G. Cardano,

Via Gravina,

Via Libertà (dal civ. 218 al civ. 348),

Via Madonnelle,

Via Poli,

Via Vincenzo Bianchi,

Via Verdi.

Tutte le relative traverse.

Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.