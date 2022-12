Ponticelli – Sorpreso con una pistola, arrestato 45enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Ponticelli hanno effettuato un controllo presso l’abitazione di un uomo in via Camillo de Meis dove hanno rinvenuto, in un comodino della camera da letto, una pistola calibro 22 con otto cartucce risultata rubata lo scorso 31 agosto, 10 cartucce dello stesso calibro e due zaini contenenti abbigliamenti scuri utili per il travisamento della persona.

S.F., 45enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione illegale di arma comune da sparo, detenzione abusiva di munizionamento e ricettazione.