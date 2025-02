Ponticelli – Sorpreso con droga, in manette 38enne

Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne napoletano con precedenti di polizia, per detenzione illecita disostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Hemingway hanno notato una persona che, alla vista degli operatori, ha tentato di occultare una shopper al di sotto di un veicolo in sosta, per poi allontanarsi frettolosamente.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato il prevenuto rinvenendo all’interno della shopper occultata poco prima, un panetto di hashish del peso di 70 grammi, 6 involucri di hashish del peso di 13 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.