Ponticelli – In possesso di droga, arrestato 33enne

Nella scorsa serata agenti del Commissariato di Ponticelli, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Ernest Hemingway hanno notato un uomo a bordo di uno scooter cedere qualcosa a due persone; di seguito, i tre alla vista della volante, si sono dati alla fuga.

I poliziotti hanno inseguito l’uomo a bordo del motociclo il quale, durante la fuga, si è disfatto di due involucri di hashish del peso di 3 grammi circa ma, giunti in via Italo Calvino, è stato definitivamente bloccato e trovato in possesso di 7 involucri di hashish del peso di 10 grammi circa, un panetto di 105 grammi circa della stessa sostanza, due bilancini di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tal motivo, l’indagato, un 33enne napoletano con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanza stupefacente.