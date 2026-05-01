Negli ultimi mesi, nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla Questura di Napoli, gli agenti della Polizia di Stato e nello specifico del Commissariato di Ponticelli, in collaborazione con personale tecnico dell’Enel e della Polizia Locale hanno effettuato diversi servizi straordinari di controllo del territorio a Ponticelli finalizzati al contrasto del fenomeno del furto di energia elettrica e alla prevenzione dei rischi connessi alla manomissione degli impianti.
Nel corso dei servizi, sono state controllate 348 forniture elettriche e 65 persone sono state denunciate per furto di energia elettrica e manomissione dei quadri elettrici.
Ancora, gli operatori hanno, altresì, proceduto all’accertamento di numerose violazioni in materia edilizia ed alla verifica della presenza di eventuali occupazioni irregolari all’interno degli immobili interessati.
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