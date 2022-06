Ponticelli – Aggressione ad un infermiere, denunciato 67enne

Lunedì sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti presso l’Ospedale del Mare per un’aggressione ai danni di un infermiere.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che, poco prima, un uomo, giunto al nosocomio in stato di ubriachezza, aveva aggredito e colpito la vittima per futili motivi.

L’aggressore, un 67enne napoletano, è stato denunciato per lesioni personali.