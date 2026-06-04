Pompei – Tenta di rubare all’interno di un esercizio commerciale, fermato 24enne

Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 24enne, con precedenti di polizia, per tentato furto aggravato.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso un esercizio commerciale di Pompei per la segnalazione di un furto.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno notato un uomo ed una donna che, chiedendo aiuto, stavano inseguendo un soggetto.

Gli operatori hanno raggiunto e bloccato il fuggitivo e, anche grazie all’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza, hanno accertato che lo stesso si era introdotto nell’esercizio commerciale dopo aver forzato una recinzione metallica, prima di essere scoperto dai titolari.

Per tale motivo, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.

Napoli, 4 giugno 2026