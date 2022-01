Pompei – Sprovvisti di green pass consumano al bar, denunciate due persone

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Pompei hanno effettuato un controllo presso un’attività commerciale in via Santa Maria la Carità a Pompei dove hanno sorpreso e sanzionato due avventori poiché privi della certificazione verde (c.d. green pass); hanno altresì sanzionato il titolare dell’attività commerciale per omessa verifica del possesso del “green pass”.