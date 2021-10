Pompei – Servizio alto impatto dei Carabinieri, due denunciati

Serata di controlli a Pompei per i Carabinieri della compagnia di Torre Annunziata che hanno effettuato un servizio a largo raggio con il supporto dei militari del reggimento Campania e del nucleo Elicottersiti di Pontecagnano. 88 i cittadini identificati e 43 i vecoli controllati.

Durante le operazioni i Carabinieri hanno denunciato per porto di oggetti atti ad offendere un 23enne. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti in via Sacra per una lite animata tra giovani. I Carabinieri sono riusciti a bloccare il 23enne che è stato trovato in possesso (le aveva in tasca) di alcune pietre.

Denunciato poi anche un classe 2004 che è stato sorpreso, presso il centro commerciale di via Macello, mentre tentava di forzare con degli arnesi atti allo scasso l’entrata di ingresso di un negozio di telefonia.