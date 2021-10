Pompei – Rubano in un supermercato, denunciati 2 giovani

Ieri sera gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Campo Aviazione per una segnalazione di furto in un supermercato di un centro commerciale.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato due giovani con una busta della spesa inseguiti dagli addetti alla vigilanza e li hanno raggiunti e bloccati trovandoli in possesso di generi alimentari del valore di 163 euro che, poco prima, avevano asportato dall’esercizio commerciale.

M.C, 23enne di Cava de’ Tirreni con precedenti di polizia e sottoposto alla misura dell’avviso orale, e una 20enne di Salerno, sono stati denunciati per furto aggravato e la merce è stata restituita al responsabile dell’attività commerciale.