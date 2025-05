Pompei – Ruba in un’attività commerciale, arrestato 40enne

Nella notte appena trascorsa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne originario della provincia di Salerno per furto aggravato.

Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Plinio, hanno notato un uomo che, con fare guardingo ed una shopper tra le mani, stava uscendo da una siepe posta dinanzi ad un’attività commerciale; in quei frangenti, il prevenuto, accortosi della loro presenza, ha accelerato il passo per eludere il controllo.

L’intuito investigativo degli operatori ha trovato positivo riscontro in quanto, una volta raggiunto, è stato trovato in possesso di diversi generi alimentari che lo stesso aveva appena asportato dall’attività commerciale, nei pressi della siepe da cui era stato visto uscire, dopo aver tagliato il telone del dehor con con un arnese tagliente.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.