Pompei – Ricercato internazionale in giro per il santuario, arrestato 35enne

A Pompei i carabinieri del posto fisso santuario – nell’ambito di servizi disposti dal comando provinciale di Napoli volti al controllo nelle adiacenze della basilica – hanno arrestato un cittadino polacco, da tempo ricercato in tutta Europa per numerosi furti commessi nel suo paese di origine.

Durante una delle quotidiane pattuglie a piedi svolte per garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti al santuario, i militari dell’arma hanno notato il 35enne allontanarsi con fare sospetto verso la casa del pellegrino e lo hanno bloccato per controllarlo. I militari hanno constatato che si trattava effettivamente di un ricercato colpito da una pena ancora da espiare in Polonia, motivo per cui veniva arrestato.

l’uomo farà rientro nel proprio paese per continuare la permanenza in carcere.