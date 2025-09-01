Pompei – Quattro turisti spagnoli scavalcano ed entrano nel Parco Archeologico: denunciati

Continua l’efficace sinergia e l’intesa tra i Carabinieri del posto fisso Scavi e gli addetti alla vigilanza e alla sala regia del Parco Archeologico di Pompei a pochi giorni dall’episodio che ha visto un turista scozzese sorpreso con delle pietre pompeiane nel proprio zaino.

Nella domenica appena trascorsa con turisti provenienti da tutto il mondo per visitare e ammirare le meraviglie degli Scavi i carabinieri hanno denunciato 4 turisti spagnoli: tre ragazze e un ragazzo tra i 21 e i 26 anni.

Gli attenti e scrupolosi addetti alla vigilanza hanno controllato i 4 ragazzi e hanno accertato che fossero sprovvisti di ticket. Allertati i militari, è stato accertato come i turisti avessero poco prima scavalcato la recinzione entrando dal lato di via Plinio.