Pompei – Guida l’auto dell’amico e non si ferma all’alt, denunciato 28enne di Torre del Greco

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, in viale Unità d’Italia hanno intimato l’alt ad una vettura il cui conducente ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un breve inseguimento nel corso del quale l’uomo alla guida ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale ma, dopo pochi metri, è stato raggiunto e bloccato.

L’uomo, un 28enne di Torre del Greco, è stato denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e guida senza patente poiché mai conseguita, ed altresì sanzionato per non essersi fermato all’alt, mentre il passeggero è stato sanzionato per incauto affidamento del veicolo in quanto proprietario.

Inoltre, gli operatori hanno rinvenuto nel bagagliaio 309 pacchetti di sigarette di varie marche e 135 tagliandi di “gratta e vinci” che sono stati